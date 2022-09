Signorini in ansia per la salute mentale di Marco Bellavia: “Indagheremo sul suo squilibrio” (Di venerdì 30 settembre 2022) Ieri sera, durante la quarta puntata del “Grande Fratello Vip”, Marco Bellavia è finito sotto attacco. Alcuni coinquilini non credono Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di venerdì 30 settembre 2022) Ieri sera, durante la quarta puntata del “Grande Fratello Vip”,è finito sotto attacco. Alcuni coinquilini non credono Perizona Magazine.

robertospek : RT @lanzani_silvia: #iostoconbellavia #gfvip che si prendano provvedimenti per altro signorini conosce molto bene il problema dell ansia mi… - Nicoettaconcet1 : RT @lanzani_silvia: #iostoconbellavia #gfvip che si prendano provvedimenti per altro signorini conosce molto bene il problema dell ansia mi… - lanzani_silvia : #iostoconbellavia #gfvip che si prendano provvedimenti per altro signorini conosce molto bene il problema dell ansia mi pare no!! Bb -