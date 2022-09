Scuola sul gas (non) è uno scandalo. Il commento di De Romanis (Di venerdì 30 settembre 2022) Ognun per se e Dio per tutti. Forse il vecchio adagio calza a pennello per descrivere l’attuale situazione in Europa, sul fronte del gas. Tanto per cominciare, non ci sarà, per ora un tetto europeo sul prezzo del gas. Il tema è stato stralciato, ancora una volta, dall’ordine del giorno del Consiglio straordinario dei ministri economici europei che si sono invece accordati su un piano di riduzione dei consumi energetici e sul contributo da chiedere alle aziende che stanno facendo profitti extra grazie alle quotazioni di gas e petrolio. Del resto che per il tetto al prezzo del gas tirasse una brutta aria si era capito già negli ultimi giorni nonostante l’insistenza di diversi paesi tra cui l’Italia, dove la crisi energetica morde più che mai. Proprio mentre, nelle stesse ore in cui la prospettiva di un tetto al prezzo del gas naufragava ancora, la Germania spiazzava tutti muovendosi per ... Leggi su formiche (Di venerdì 30 settembre 2022) Ognun per se e Dio per tutti. Forse il vecchio adagio calza a pennello per descrivere l’attuale situazione in Europa, sul fronte del gas. Tanto per cominciare, non ci sarà, per ora un tetto europeo sul prezzo del gas. Il tema è stato stralciato, ancora una volta, dall’ordine del giorno del Consiglio straordinario dei ministri economici europei che si sono invece accordati su un piano di riduzione dei consumi energetici e sul contributo da chiedere alle aziende che stanno facendo profitti extra grazie alle quotazioni di gas e petrolio. Del resto che per il tetto al prezzo del gas tirasse una brutta aria si era capito già negli ultimi giorni nonostante l’insistenza di diversi paesi tra cui l’Italia, dove la crisi energetica morde più che mai. Proprio mentre, nelle stesse ore in cui la prospettiva di un tetto al prezzo del gas naufragava ancora, la Germania spiazzava tutti muovendosi per ...

mannocchia : Votare di mattina presto nella scuola di mio figlio. Tutto quello che ho da dire sulla responsabilità e sul domani. - _Nico_Piro_ : #25settembre vorrei votare chi chiede pace, stop alle morti sul lavoro, un fisco davvero redistribuivo, la ripresa… - FemiaMirella : RT @luciodigaetano: In barba ai milioni di annunci sul 'non si deve vivere di politica' il M5S assumerà i 'big' non ricandidati come 'docen… - LaserClo : RT @luciodigaetano: In barba ai milioni di annunci sul 'non si deve vivere di politica' il M5S assumerà i 'big' non ricandidati come 'docen… - ninakreuz : E poi c'è mia madre che dice che sono sprecata a scuola per come ho sputato il sangue all'università e che dovrei p… -