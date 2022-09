Ricatto atomico e bluff insondabili | così lo Zar prova a uscire dall’angolo

dottorcorbelli1 : @AleksL74 Putin continuerà ricatto atomico per sempre Esattamente cosa guadagnerebbe a lanciare un'arma nucleare s… -

L'avanzata delle truppe ucraine, all'ingresso della città occupata un'anziana gli corre incontro: il momento commovente Analisi "e bluff insondabili, così lo Zar prova a uscire dall'......l' Occidente dinucleare mostrando una possibilità di ritorsione atomica . "Forse, però, nella realtà vuole intendere e fare intendere all'Europa che lui ha possibilità di intervento...• La guerra in Ucraina è arrivata al 215esimo giorno. • Le repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk hanno definito «validi» i referendum in corso anche nelle regioni di Kherson e Zaporizhzhia per ...Zelensky: "Putin vuole spaventare il mondo intero. Questi sono i primi passi del suo ricatto nucleare. Non credo che stia bluffando" ...