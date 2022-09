Pd, Letta “Pronti a rimettere tutto in discussione” (Di venerdì 30 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sono passati pochi giorni dal voto che ha sconvolto gli equilibri politici italiani ed europei e sento la necessità di rivolgermi a ciascuno di voi per ringraziarvi dello straordinario impegno profuso in questa durissima campagna elettorale”. Lo dice il segretario Pd, Enrico Letta, in una lettera inviata a iscritti e iscritte del partito.“Abbiamo perso – aggiunge – Ne usciamo con un risultato insufficiente, ma ne usciamo vivi. E sulle nostre spalle c'è oggi la responsabilità di organizzare un'opposizione seria alla destra. Abbiamo il tempo e abbiamo la forza morale, intellettuale e politica per rimetterci in piedi. Le basi per ripartire ci sono. Pur avendo subito la concorrenza di chi ci ha preso di mira con inusitata asprezza, con il dichiarato obiettivo di mettere in discussione la nostra stessa esistenza in vita, siamo il secondo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sono passati pochi giorni dal voto che ha sconvolto gli equilibri politici italiani ed europei e sento la necessità di rivolgermi a ciascuno di voi per ringraziarvi dello straordinario impegno profuso in questa durissima campagna elettorale”. Lo dice il segretario Pd, Enrico, in una lettera inviata a iscritti e iscritte del partito.“Abbiamo perso – aggiunge – Ne usciamo con un risultato insufficiente, ma ne usciamo vivi. E sulle nostre spalle c'è oggi la responsabilità di organizzare un'opposizione seria alla destra. Abbiamo il tempo e abbiamo la forza morale, intellettuale e politica per rimetterci in piedi. Le basi per ripartire ci sono. Pur avendo subito la concorrenza di chi ci ha preso di mira con inusitata asprezza, con il dichiarato obiettivo di mettere inla nostra stessa esistenza in vita, siamo il secondo ...

MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Sono passati pochi giorni dal voto che ha sconvolto gli equilibri politici italiani ed europei… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Pd, Letta “Pronti a rimettere tutto in discussione” - - radioromait : Pd, Letta “Pronti a rimettere tutto in discussione” - Italpress : Pd, Letta “Pronti a rimettere tutto in discussione” - GlaucoBertani : Dalla “Stampa”: Letta: “Pronti a rimettere in discussione anche nome e simbolo”; il 25/9 : Caporetto Letta come Cad… -