Omicidio di Spinea, l’uomo accusato di aver ucciso Lilia Patranjel è stato ricoverato con un manico di scopa conficcato in un occhio (Di venerdì 30 settembre 2022) È arrivato all’ospedale dell’Angelo di Venezia, domenica 25 settembre, in gravi condizioni, già intubato, ed è stato operato d’urgenza. Da quel momento non si è più svegliato Alexandru Ianosi Andreeva Dimitrova, il 35enne accusato di aver ucciso a coltellate la notte tra il 22 e il 23 settembre la compagna Lilia Patranjel, nel loro appartamento a Spinea, Venezia. Come racconta Il Gazzettino, era stato trovato in carcere con un manico di scopa conficcato nell’occhio. Ora si trova in rianimazione, in prognosi riservata. Ufficialmente si è trattato di un atto di autolesionismo, ma restano i dubbi su come si sia ferito. Anche i medici dell’ospedale si sono domandati come sia possibile che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) È arrivato all’ospedale dell’Angelo di Venezia, domenica 25 settembre, in gravi condizioni, già intubato, ed èoperato d’urgenza. Da quel momento non si è più svegliato Alexandru Ianosi Andreeva Dimitrova, il 35ennedia coltellate la notte tra il 22 e il 23 settembre la compagna, nel loro appartamento a, Venezia. Come racconta Il Gazzettino, eratrovato in carcere con undinell’. Ora si trova in rianimazione, in prognosi riservata. Ufficialmente si è trattato di un atto di autolesionismo, ma restano i dubbi su come si sia ferito. Anche i medici dell’ospedale si sono domandati come sia possibile che ...

fattoquotidiano : Omicidio di Spinea, l’uomo accusato di aver ucciso Lilia Patranjel è stato ricoverato con un manico di scopa confic… - nuova_venezia : Omicidio di Spinea: tra i molti colpi ricevuti, due le coltellate mortali per Lilia - nuova_venezia : Omicidio di Spinea, operato d’urgenza ad un occhio il compagno di Lilia: atto di autolesionismo in cella - mattinodipadova : Omicidio di Spinea, operato d’urgenza ad un occhio il compagno di Lilia: atto di autolesionismo in cella - Giacinto_Bruno : Omicidio Spinea, Lilia uccisa dal compagno: Ti faccio a pezzi e ti spedisco in valigia a tua madre , più dettagli : -