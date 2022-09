MotoGP | timido ottimismo per la Ducati a Buriram | ma Quartararo c’è Aprilia in difficoltà

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 settembre 2022) È stato un venerdì strano quello del Gran Premio di Thailandia di. Innanzitutto le previsioni meteo non sono state rispettate. Non solo non ha piovuto, ma la coltre di nubi si è aperta nel pomeriggio, permettendo alla luce del Sole di arroventare ulteriormente aria e asfalto. Ne è venuta fuori una situazione anomala, con la pista risultata più rapida durante la mattinata thailandese di quanto non lo sia stata nel pomeriggio.l’ha fatta comunque da padrona. Come sempre, verrebbe da dire. Il Team Pramac ha però rubato la scena a quello Factory, poiché Johann Zarco e Jorge Martin si sono fregiati rispettivamente del primo e del terzo tempo. Nel mezzo, a completare un gustosissimo panino tutto al prosciutto emiliano, si è infilato Francesco Bagnaia, che dal canto suo ha rifilato sul giro secco due decimi e mezzo al rivale per il titolo Fabio ...