MotoGP, Francesco Bagnaia: "Risolto i problemi di Motegi, c'entrava la gomma. Veloci sul passo" Francesco Bagnaia si è reso protagonista di un buon turno di prove libere sul circuito di Buriram, dove si è aperto il fine settimana riservato al GP della Thailandia. Il centauro della Ducati ha concluso la seconda sessione in seconda posizione, ad appena 18 millesimi di distacco da Johann Zarco. Il piemontese prova a rialzare la testa dopo la caduta di settimana scorsa e sa che deve fare risultato pieno per continuare a battagliare per il Mondiale MotoGP. Al momento accusa un ritardo di 18 punti da Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha ha ben fatto nella FP1 concludendo al secondo posto, ma nella seconda sessione si è fermato in ottava posizione.

