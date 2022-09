Milano Tatoo Convention 2022: programma e artisti (Di venerdì 30 settembre 2022) Più di cinquecento artisti da tutto il mondo e in rappresentanza di ogni stile di tatuaggio, s’incontreranno a Milano dal 21 al 23 ottobre 2022 Milano – Torna l’attesissimo appuntamento con la Milano Tatoo Convention, il principale evento internazionali dedicato alla tattoo-art. Anche in questa edizione 2022, dopo lo stop a causa della pandemia, la Milano Tattoo Convention si propone al proprio pubblico come un evento imperdibile : un’unione di forze che si trasforma in una grande festa del tatuaggio, vero punto d’incontro tra i migliori artisti del mondo che si danno appuntamento per dar vita ad una manifestazione di altissimo livello. Più di cinquecento artisti, provenienti da tutto ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 30 settembre 2022) Più di cinquecentoda tutto il mondo e in rappresentanza di ogni stile di tatuaggio, s’incontreranno adal 21 al 23 ottobre– Torna l’attesissimo appuntamento con la, il principale evento internazionali dedicato alla tattoo-art. Anche in questa edizione, dopo lo stop a causa della pandemia, laTattoosi propone al proprio pubblico come un evento imperdibile : un’unione di forze che si trasforma in una grande festa del tatuaggio, vero punto d’incontro tra i miglioridel mondo che si danno appuntamento per dar vita ad una manifestazione di altissimo livello. Più di cinquecento, provenienti da tutto ...

