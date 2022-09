Marta Fascina festeggia il compleanno di Berlusconi in stile Uomini e Donne (Di venerdì 30 settembre 2022) In occasione del compleanno del compagno Silvio Berlusconi, la compagna Marta Fascina gli ha organizzato quella che in molti – in primis il sito FanPage – hanno paragonato a un esterna di Uomini e Donne. L’ha fatto sedere infatti nel parco della sua villa dove l’ex premier si è trovato davanti una mongolfiera che planando ha lanciato dall’aria tanti palloncini, mentre un aereo portava lo striscione con la scritta “Auguri amore mio. Ti amo tanto, Marta”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne, Federico Dainese: chi è e cosa fa il nuovo tronista Uomini e Donne, Federico Dainese: chi è e cosa fa il nuovo ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 30 settembre 2022) In occasione deldel compagno Silvio, la compagnagli ha organizzato quella che in molti – in primis il sito FanPage – hanno paragonato a un esterna di. L’ha fatto sedere infatti nel parco della sua villa dove l’ex premier si è trovato davanti una mongolfiera che planando ha lanciato dall’aria tanti palloncini, mentre un aereo portava lo striscione con la scritta “Auguri amore mio. Ti amo tanto,”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…, Federico Dainese: chi è e cosa fa il nuovo tronista, Federico Dainese: chi è e cosa fa il nuovo ...

giusmo1 : Marta Fascina, compagna di Berlusconi, eletta a Marsala senza nemmeno un comizio in Sicilia: “Ci andavo da bambina”… - stanzaselvaggia : In Sicilia hanno preso palate di voti Schifani, Marta Fascina, Pisano che simpatizza per Hitler, Cateno De Luca. Povera Sicilia. - sebmes : Marta Fascina si guadagna un posto nel Guinness delle elezioni italiane: è la prima candidata a essere eletta senza… - cardinale_anna : RT @mariobianchi18: Per fare gli auguri al fidanzato 86enne, Marta Fascina ha fatto volare una mongolfiera piena di cuori rossi, con la scr… - Raffael13409174 : RT @ilvocio: L' elezione di Marta Fascina a Marsala è la prova provata che il voto di scambio non esiste proprio. Paolo Frassanito #30sett… -