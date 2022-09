valemikira : RT @evavola: Ragazza 25enne rapinata e violentata da un marocchino già noto alle forze dell'ordine . Ragazzo 19enne accoltellato da un egiz… - ALisimberti : RT @evavola: Ragazza 25enne rapinata e violentata da un marocchino già noto alle forze dell'ordine . Ragazzo 19enne accoltellato da un egiz… - kategullo75 : RT @evavola: Ragazza 25enne rapinata e violentata da un marocchino già noto alle forze dell'ordine . Ragazzo 19enne accoltellato da un egiz… - metaanto : RT @evavola: Ragazza 25enne rapinata e violentata da un marocchino già noto alle forze dell'ordine . Ragazzo 19enne accoltellato da un egiz… -

ilGiornale.it

Colto con le mani nell'auto. Letteralmente. Un ragazzo di 19 anni, cittadinoirregolare in Italia e con precedenti, è stato arrestato giovedì sera a Milano con l'...ha visto ilmentre ......la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo per identificazione e denunciato un cittadino...serba arrestata dalla Polizia 10 Ottobre 2020 FIRENZE - 42°Anniversario della morte di ... Marocchino 19enne aveva nell'auto a noleggio cocaina e soldi Un pusher è stato arrestato perché nell’auto a noleggio, che aveva dimenticato di restituire, c’erano 2.400 euro in contanti e 15 dosi di cocaina ...Si muoveva su una Mercedes che avrebbe dovuto restituire dopo tre giorni. A bordo del mezzo anche sei telefoni e 2.400 euro. Il ragazzo, marocchino senza fissa dimora, è stato sorpreso in compagnia di ...