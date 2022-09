L’inflazione sale ancora in settembre “Carrello della spesa” + 11 | 1% | l’incremento più forte da quasi 40 anni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 settembre 2022) Nuovo balzo del carovita in Italia dovesfiora il 9% (8,9%). Rispetto ad agosto i prezzi al consumo sono saliti in media dello 0,3%. Questa volta a spiegare l’accelerazione dei prezzi non sono solo gli “energetici”, ma soprattutto i beni del cosiddetto “” acquistati con maggiore frequenza, il cui aumento medio raggiunge l’11,1% ai massimi dal luglio 1983. I prodotti alimentari registrano rincari dell’11,5%.di fondo, al netto di energetici e alimentari freschi, accelera da +4,4% a +5% e quella al netto dei soli beni energetici da +5,0% a +5,5%. Come comunica l’Istat “acquisita per il 2022 (ossia quella che si registrerebbe a fine anno in caso di variazioni nulle nei prossimi mesi, ndr) è pari a +7,1% per l’indice generale e a ...