Grande attesa per le prove canore di Valeria Marini (Di venerdì 30 settembre 2022) Tutto pronto per Tale e quale show 2022: la dodicesima stagione dello show di Rai 1 condotto da Carlo Conti comincia stasera alle 21.25 con 11 concorrenti e la formula collaudata di imitare vocalmente e fisicamente cantanti della scena nazionale e internazionale. Otto le settimane di gara; come giudici confermati Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. «L'obiettivo è riconfermare la leggerezza dello spettacolo – dice Carlo Conti in conferenza stampa. Mi sta a cuore l'idea che, grazie a Tale e quale show, ci si possa mettere un paio di ore il venerdì sera davanti alla tv, con tutta la famiglia, e passare del tempo piacevole, senza pensare a niente. Semplicemente svagandosi». I concorrenti e i giudici di "Tale e Quale Show ...

