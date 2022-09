(Di venerdì 30 settembre 2022) Nel corso della puntata di giovedì 29 settembre del Grande Fratello Vip 7,ha fatto unain merito al suo lavoro e alla sua sieropositività. A tal proposito, Alfonso Signorini ha voluto fare chiarezza su tale aspetto che, pare, abbia precluso il conduttore dal mondo lavorativo. Una volta chiamato nella mistery room,ha deciso di spiegare alcune cose su questa malattia, asserendo parole importanti su come si sia evoluta la scienza e su come le cose siano cambiate rispetto al passato. Le dichiarazioni die la confessioneDurante la puntata del GF, Alfonso Signorini ha deciso di chiamare in mistery roomcon lo scopo di ...

fanpage : Giovanni Ciacci racconta al Grande Fratello Vip il motivo per il quale ha deciso di entrare nella Casa del Gf Vip d… - GrandeFratello : Giovanni Ciacci è il primo concorrente sieropositivo a entrare nella Casa di #GFVIP: questa sera è pronto a raccont… - GrandeFratello : Ma come avranno reagito i social a questo incontro tra Pamela Prati e Giovanni Ciacci? Giulia ha ovviamente la risp… - secondolatte : io invece penso proprio che uscirà ciacci. Tutto il pubblico lo vuole fuori, va bene che possono alterare i risulta… - tuttopuntotv : Giovanni Ciacci fa una rivelazione choc al GF Vip7 #gfvip #gfvip7 -

I tre concorrenti sono finiti al televoto: chi sarà ...COME SI TRASMETTE VIRUS DELL'HIV/: "Con le cure non si è contagiosi, neppure col sangue!" Di questo vediamo ora le conseguenze ogni giorno : i reparti di piccoli ospedali e ospedali ...Nell'ultima puntata del GF Vip, Giovanni Ciacci ha raccontato il suo dolore: la confessione in diretta lascia tutti senza parole.Gf Vip 7: Giovanni Ciacci ha confessato di essere sieropositivo e poi ha discusso con Marco Bellavia per la sua nomination ...