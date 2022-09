Gas: Cingolani, si lavora a 'tetto - forchetta' in Ue (Di venerdì 30 settembre 2022) Più che 'price cap' lo strumento su cui si lavora a livello europeo per la crisi del gas è un "tetto con forchetta". Lo ha detto il ministro della Transizione Roberto Cingolani al termine del ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 settembre 2022) Più che 'price cap' lo strumento su cui sia livello europeo per la crisi del gas è un "con". Lo ha detto il ministro della Transizione Robertoal termine del ...

ItalyinEU : ????????|In corso a #Bruxelles il Consiglio straordinario #Energia ??. Per l'???? il Ministro #Cingolani In agenda ??:… - TgLa7 : #Cingolani, il tetto al prezzo sul gas russo non ridurrebbe i prezzi. Sarebbe solo 'una sanzione', ma tema 'e' fuori scena' - Agenzia_Ansa : L'Italia raggiunge oggi l'obiettivo del 90% degli stoccaggi di gas in anticipo rispetto alla scadenza di fine autun… - tfnews_t : #Cingolani, sul #prezzo del #gas si lavora a un “#tetto con forchetta” #pricecap #news #tfnews #cronaca #economia … - telodogratis : Prezzo gas, Cingolani: “Lavoriamo su forchetta” -