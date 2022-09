Ferrara distrugge Cassano | “Tu prendevi ancora il biberon Taci!”

(Di venerdì 30 settembre 2022) Tiene banco in questi giorni la polemica riguardo le parole di Antonio, ex calciatore, che ai microfoni di Muschio Selvaggio, un podcast in onda su Youtube, ha rilasciato delle dichiarazioni riguardanti la rosa del primo scudetto del Napoli. Nello specifico, l’ex giocatore della nazionale aveva affermato che la grandezza di Maradona è stata quella di aver vinto il primo scudetto della storia dei partenopei con degli “scappati di casa”. AntonioDopo questa affermazione, prontamente è intervenuto Alessandro Renica, ex difensore del Napoli, con delle parole pesanti; questo quanto detto contro: “Quello che è scappato, è il tuo cervello dalla scatola cranica! Irrecuperabile”. La polemica però non si èconclusa, difatti, anche Ciro, ex giocatore del Napoli, ...

Spazio_Napoli : Ciro #Ferrara distrugge Antonio #Cassano con un post su Instagram ???? -

Liberoquotidiano.it

Sono presenti più di cinquanta specie di uccelli e se siil manto erboso, non crescerà ... I luoghi proposti dalle associazioni per lo spostamento del concerto sono l'Aeroporto dio di ...'La perfezione di Calenda è un handicap' : la pensa così Giuliano, che in un articolo sul Foglio ha commentato la recente intervista del leader di Azione col Corriere della Sera . 'L'ineccepibile scaletta dei problemi politici e programmatici ha aiutato il ... Giuliano Ferrara distrugge Calenda: "No, assolutamente". Basta una frase Dopo la denuncia dei pescatori, trovati durante un controllo della Guardia di Finanza: erano senza documentazione per il tracciamento a bordo di un furgone condotto da due cittadini cinesi ...Ferrara, 22 set. (askanews) - "Diffondere la conoscenza e la sostenibilità ambientale in tutti i paesi del Terzo Mondo". E' l'impegno di RemTech Europe che in occasione di RemTech Expo a Ferrara ha ch ...