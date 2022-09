F1 GP Singapore 2022, risultati e classifica prove libere 2: uno-due Ferrari con Sainz e Leclerc (Di venerdì 30 settembre 2022) Carlos Sainz ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore. Lo spagnolo è stato grande protagonista nella prima parte della seconda prova libera, migliorandosi giro dopo giro. Secondo Charles Leclerc che ha fatto un grandissimo tempo con gomme medie, mentre con gomma morbida poteva fare qualcosa in più. In grande spolvero le Mercedes, in particolar modo con George Russell. Le Red Bull non sono apparse brillantissime: quarto Max Verstappen che ha avuto problemi con il set-up e nono Sergio Perez. Per la Red Bull anche il pericolo concreto di sanzioni per aver superato di una decina di milioni il budget cap nello sviluppo della vettura. I risultati DELLA SECONDA SESSIONE DI prove libere 1 Carlos ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Carlosha fatto segnare il miglior tempo nella seconda sessione didel Gran Premio di. Lo spagnolo è stato grande protagonista nella prima parte della seconda prova libera, migliorandosi giro dopo giro. Secondo Charlesche ha fatto un grandissimo tempo con gomme medie, mentre con gomma morbida poteva fare qualcosa in più. In grande spolvero le Mercedes, in particolar modo con George Russell. Le Red Bull non sono apparse brillantissime: quarto Max Verstappen che ha avuto problemi con il set-up e nono Sergio Perez. Per la Red Bull anche il pericolo concreto di sanzioni per aver superato di una decina di milioni il budget cap nello sviluppo della vettura. IDELLA SECONDA SESSIONE DI1 Carlos ...

SkySportF1 : ?? Paura al box @AlphaTauriF1: fuoco sulla monoposto di Gasly, tutto risolto senza conseguenze LIVE ?… - SkySportF1 : ?? SAINZ SI PRENDE LE #FP2 ?? Ferrari in testa alle seconde libere I risultati ? - SkySportF1 : ? Problemi per Stroll in pista ?? Bandiera rossa nelle #FP1 (?? -15’) LIVE ? - P300it : F1 | GP Singapore 2022, FP2: doppietta Ferrari Sainz-Leclerc, poi Russell e Verstappen ? di Alessandro Secchi ??… - gemin_steven98 : RT @SkySportF1: ?? SAINZ SI PRENDE LE #FP2 ?? Ferrari in testa alle seconde libere I risultati ? -