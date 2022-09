F1, dove vedere GP Singapore 2022 in diretta TV e streaming (Di venerdì 30 settembre 2022) Dopo il GP d’Italia, che si è disputato sul circuito di Monza lo scorso 11 settembre e che ha visto il trionfo di Max Verstappen su Red Bull, il campionato mondiale di Formula 1 riaccende i motori e torna in pista per un altro entusiasmante appuntamento. La prossima tappa del Circus, infatti, è in programma a Singapore presso il Marina Bay Street Circuit da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre 2022. Detto ciò, andiamo a vedere insieme quali sono i dettagli della prossima gara, il programma e dove vedere la diretta TV e streaming. Iniziamo nel dare alcune informazioni relative al tracciato cittadino non permanente sito a Marina Bay, Singapore. Il senso di marcia è antiorario e la pista attraversa alcune delle zone più belle e suggestive della ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 settembre 2022) Dopo il GP d’Italia, che si è disputato sul circuito di Monza lo scorso 11 settembre e che ha visto il trionfo di Max Verstappen su Red Bull, il campionato mondiale di Formula 1 riaccende i motori e torna in pista per un altro entusiasmante appuntamento. La prossima tappa del Circus, infatti, è in programma apresso il Marina Bay Street Circuit da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre. Detto ciò, andiamo ainsieme quali sono i dettagli della prossima gara, il programma elaTV e. Iniziamo nel dare alcune informazioni relative al tracciato cittadino non permanente sito a Marina Bay,. Il senso di marcia è antiorario e la pista attraversa alcune delle zone più belle e suggestive della ...

