Dal 1° ottobre addio alle mascherine!

GuidoDeMartini : ?? ?? ?? STOP ALL’OBBLIGO VACCINALE PER I SANITARI ?? ?? ?? Dal 13 ottobre, primo giorno di insediamento del nuovo parlam… - DisneyPlusIT : Cinque Amici. Un viaggio. ???? #IN_THE_SOOP: Friendcation sarà disponibile dal 19 Ottobre, solo su #DisneyPlus. - RadioR101 : È ufficiale???? @GiuliaSalemi93 entra a fare parte della grande famiglia di R101????? ?? Dal 1 ottobre, ogni sabato e… - alepileri67 : RT @confundustria: #Arera aumenta dal 1° ottobre la bolletta elettrica del 59% : 'non la aumenteremo del 100% perché aumenterebbero le inso… - consumatorirt : RT @MISE_GOV: #SettimanaAnticontraffazione2022 ???????Eventi dal 3 al 7 ottobre con focus #contraffazione su #tessile #moda #cosmetici. ??… -

Tutte questioni spinose che arriveranno il 4nella commissione Urbanistica del Consiglio ... Di qui l'aumento dell'indice di fabbricabilità richiesto e bocciato siasindaco che dalla Lieto. ...... che come sempre nel mese dipropone alle donne una serie di appuntamenti volti alla prevenzione e che quest'anno ha preso il via mercoledì sera proprio da Napoli. A due passimonumento ...La grande musica irrompe a Mercurio, il festival internazionale in corso fino al 2 ottobre. Mentre cresce l’attesa per il ... Spazio Open) che presentano dal vivo l’adattamento per due chitarre ...Per gli italiani arriva la mazzata di ottobre: la bolletta della luce aumenta del 50%, unb vero e proprio salasso.