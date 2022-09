Corsport: contro il Torino a destra potrebbe giocare Zerbin (Di venerdì 30 settembre 2022) Domani contro il Torino potrebbe giocare Zerbin a destra. Lozano è rientrato ieri sera e oggi sarà valutato il suo fastidio muscolare. Politano ha fatto due allenamenti con la squadra. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: Le condizioni di Lozano e Politano non sono ottimali e ciò significa che in vista del Toro c’è ancora un grande punto interrogativo a fare ombra sulla casella destra del tridente. Lozano. La prima diagnosi, o meglio le prime info parlano di un fastidio muscolare alla coscia destra: il giocatore sarà visitato con cura oggi, al rientro. Migliora invece Politano: due allenamenti con la squadra e oggi il test decisivo per la sua convocazione. La caviglia, per il momento, ha retto piuttosto bene: non resta che forzare ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 settembre 2022) Domaniil. Lozano è rientrato ieri sera e oggi sarà valutato il suo fastidio muscolare. Politano ha fatto due allenamenti con la squadra. Ne scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: Le condizioni di Lozano e Politano non sono ottimali e ciò significa che in vista del Toro c’è ancora un grande punto interrogativo a fare ombra sulla caselladel tridente. Lozano. La prima diagnosi, o meglio le prime info parlano di un fastidio muscolare alla coscia: il giocatore sarà visitato con cura oggi, al rientro. Migliora invece Politano: due allenamenti con la squadra e oggi il test decisivo per la sua convocazione. La caviglia, per il momento, ha retto piuttosto bene: non resta che forzare ...

