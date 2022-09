Bozzoli | la sentenza | ergastolo per il nipote Giacomo | ha ucciso lui lo zio

(Di venerdì 30 settembre 2022) Dopo sette anni di misteri e colpi di scena, l’unico imputato per l’omicidio di Mario- scomparso nella sua fonderia a Marcheno (Brescia) l’8 ottobre 2015 - è stato ritenuto colpevole in primo grado

MarikaSurace : Una vicenda di cronaca che è stata il mio pallino fin da quando Bozzoli è scomparso, 7 anni fa, quando subito si pa… - Virus1979C : Processo #Bozzoli, la sentenza: il nipote Giacomo condannato all'ergastolo. - Giornale di brescia - Becmade : RT @chilhavistorai3: +++ Condannato all'ergastolo Giacomo Bozzoli, il nipote di Mario, l’imprenditore sparito l'8 ottobre 2015 dalla fonder… - Humana83 : RT @chilhavistorai3: +++ Condannato all'ergastolo Giacomo Bozzoli, il nipote di Mario, l’imprenditore sparito l'8 ottobre 2015 dalla fonder… - Lo_squinternato : RT @GdB_it: Processo Bozzoli, la sentenza: il nipote Giacomo condannato all'ergastolo -

La corte d'assise di Brescia ha condannato all'ergastolo Giacomoper l'omicidio e la distruzione del cadavere dello zio Mario, l'imprenditore bresciano ... Laè stata letta dal ...La corte d'assise di Brescia ha condannato all'ergastolo Giacomoper l'omicidio e la distruzione del cadavere dello zio Mario, l'imprenditore bresciano ... Laè stata letta dal ...Giacomo Bozzoli è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio e la distruzione del cadevere delle zio Mario, imprenditore bresciano svanito nel nulla l'8 ottobre 2015 dalla fonderia di Marcheno. La ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...