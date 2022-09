(Di venerdì 30 settembre 2022)della Polizia di Stato a Torre del Greco. Gli agenti del commissariato locale hanno effettuato un controllo presso un noto locale di via Montagnelle dove, con il supporto di personale tecnico della GORI, hanno accertato che il titolare aveva creato un sistema abusivo di fornitura idrica per la propriain un noto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Teleclubitalia.it

Secondo la ricostruzione degli inquirenti nel'Sangue Blu', che vede indagate 39 persone, la ... a un pub - ristorante di piazza Vittorio Emanuele, megliocome piazza Umberto, a un'azienda ...Ladi Arera 'Con un intervento straordinario, ritenuto necessario per le condizioni di eccezionale gravità della situazione, l'Arera limita l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica per le ... Blitz in nota attività nel napoletano, rubava acqua con allacci abusivi L'operazione della Dda di Catania su Cosa nostra etnea. Sono oltre trenta le persone indagate per numerosi reati ...Blitz antidroga dei carabinieri del comando provinciale di Napoli, 105 chili di cocaina sequestrati. A finire in manette un 51enne incensurato di Sant’Antimo. È l’alba quando i carabinieri insieme all ...