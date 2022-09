Ultime Notizie – Dal 3 all’11 dicembre torna l’Artigianato in fiera

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 29 settembre 2022) Ge.Fi. Gestione Fiere annuncia la ventiseiesima edizione di Artigiano in, in programma da sabato 3 a domenica 112022, amilano (Rho), tutti i giorni dalle 10 alle 22.30. L’evento in grado di radunare artigiani da ogni angolo del mondo, in rappresentanza di oltre 100 Paesi, avrà proprio il ‘giro del mondo in unico luogo‘ come uno dei temi portanti. “Diamo risalto alle imprese artigiane, valorizzando un’economia incentrata sulle persone e sul territorio dove lavorano – spiega il presidente di Ge.Fi. Gestione Fiere, Antonio Intiglietta -. L’emozione e lo stupore che scaturiscono dall’incontro tra i nostri espositori e i visitatori, affascinati da storie, prodotti e tradizioni, rappresentano una precisa scelta del mondo al quale tendiamo e del futuro che vogliamo. La nostranon è solo la più ...