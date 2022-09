Tragico lutto per Anna Tatangelo: è morta mamma Palmira (Di giovedì 29 settembre 2022) E’ un lutto terribile che in queste ore ha colpito Anna Tatangelo, è morta la sua mamma, aveva 67 anni. La morte della madre di Anna Tatangelo, della dolce Palmira Vinci, colpisce tutti, ha lottato a lungo contro una brutta malattia ma questa mattina è volata via. Si è spenta dopo un lungo cammino, oggi è terminata la sua sofferenza ma il dolore per la sua famiglia è così forte da lasciare tutti in silenzio. Anna Tatangelo non ha ancora commentato la notizia, non ha ancora detto nulla sui social, non c’è ancora un suo addio. Questo è il momento del dolore che si vive con le persone più care. La cantante era legatissima alla sua mamma ma non aveva nascosto la sua preoccupazione. La ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 29 settembre 2022) E’ unterribile che in queste ore ha colpito, èla sua, aveva 67 anni. La morte della madre di, della dolceVinci, colpisce tutti, ha lottato a lungo contro una brutta malattia ma questa mattina è volata via. Si è spenta dopo un lungo cammino, oggi è terminata la sua sofferenza ma il dolore per la sua famiglia è così forte da lasciare tutti in silenzio.non ha ancora commentato la notizia, non ha ancora detto nulla sui social, non c’è ancora un suo addio. Questo è il momento del dolore che si vive con le persone più care. La cantante era legatissima alla suama non aveva nascosto la sua preoccupazione. La ...

