SKY - Napoli e Meret pronti a continuare insieme. Contratto fino al 2024 (Di giovedì 29 settembre 2022) Napoli, accordo di massima per il rinnovo di Alex Meret: Contratto fino al 2024 con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione Napoli e Meret sono pronti a continuare insieme: è stato infatti raggiunto l'accordo di massima per il rinnovo del portiere classe 1997, il cui Contratto è attualmente in scadenza al 30 giugno 2023. Riporta il sito gianlucadimarzio.com che l'agente del giocatore Federico Pastorello era oggi a Castel Volturno per parlare con la dirigenza azzurra anche del prolungamento del Contratto di Gianluca Gaetano. La nuova intesa tra Meret e il Napoli prevede un Contratto fino al 30 giugno ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 29 settembre 2022), accordo di massima per il rinnovo di Alexalcon opzione di rinnovo per un'ulteriore stagionesono: è stato infatti raggiunto l'accordo di massima per il rinnovo del portiere classe 1997, il cuiè attualmente in scadenza al 30 giugno 2023. Riporta il sito gianlucadimarzio.com che l'agente del giocatore Federico Pastorello era oggi a Castel Volturno per parlare con la dirigenza azzurra anche del prolungamento deldi Gianluca Gaetano. La nuova intesa trae ilprevede unal 30 giugno ...

