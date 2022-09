Se il Chromecast non funziona o va a scatti, come risolvere (Di giovedì 29 settembre 2022) Il Google Chromecast è uno dei migliori dispositivi per visualizzare i contenuti video e i flussi streaming su una TV senza componenti Smart, prendendo i video presenti sul web o trasmettendo i contenuti direttamente dalle app compatibili. Purtroppo capita a volte che il Chromecast non si comporti come dovrebbe: il video inizia a singhiozzare, la riproduzione dei video è rallentata o peggio non parte affatto, mostrando esclusivamente una schermata nera o un buffer che carica all'infinito. Se siamo capitati in uno di questi problemi in questa guida vi mostreremo tutti i consigli da applicare per ripristinare un Chromecast che non funziona oppure si vede a scatti. Dopo aver seguito i suggerimenti saremo di nuovo in grado di vedere i contenuti in streaming alla massima qualità, senza ... Leggi su navigaweb (Di giovedì 29 settembre 2022) Il Googleè uno dei migliori dispositivi per visualizzare i contenuti video e i flussi streaming su una TV senza componenti Smart, prendendo i video presenti sul web o trasmettendo i contenuti direttamente dalle app compatibili. Purtroppo capita a volte che ilnon si comportidovrebbe: il video inizia a singhiozzare, la riproduzione dei video è rallentata o peggio non parte affatto, mostrando esclusivamente una schermata nera o un buffer che carica all'infinito. Se siamo capitati in uno di questi problemi in questa guida vi mostreremo tutti i consigli da applicare per ripristinare unche nonoppure si vede a. Dopo aver seguito i suggerimenti saremo di nuovo in grado di vedere i contenuti in streaming alla massima qualità, senza ...

