Schettino può lasciare il carcere? La notizia shock

Leggi su leggilo

(Di giovedì 29 settembre 2022) che sorprende in molti: ecco cosa potrebbe succedere. Come in molti ricorderanno, Francescoè noto per essere l’ex-comandante della Costa Concordia che, nel 2012, ha colpito uno scoglio sottomarino nei pressi dell’Isola del Giglio con conseguente capovolgimento, che ha causato la morte di 32 passeggeri. Portato L'articolo proviene da Leggilo.org.