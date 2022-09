zazoomblog : Sampdoria Stankevicius risponde a Cassano: 'Scappati di casa? E il rigore in Coppa Italia?' - #Sampdoria… -

Goal.com

... per fare un paragone con il livello in Italia: Marius, nazionale lituano, visto con le maglie di Brescia, Cosenza,, Lazio e Crema. E la Padania ha ricevuto in passato qualche ...... per fare un paragone con il livello in Italia: Marius, nazionale lituano, visto con le maglie di Brescia, Cosenza,, Lazio e Crema. E la Padania ha ricevuto in passato qualche ... Marius Stankevicius, il lituano che ha giocato i Mondiali con la Padania