Ron, il suo sguardo su di sé e sulla vita nell’album ‘Sono un figlio’ (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – Ron e il suo sguardo sulla vita, la propria e quella del mondo intorno. E’ l’essenza del nuovo album ‘Sono un figlio’ in uscita domani, 30 settembre, a distanza di 8 anni dal suo più recente lavoro in studio. Su etichetta ‘Le foglie e il vento’ e distribuzione Sony Music, il disco è parte del progetto artistico per i 50 anni di musica dell’artista, che comprende, tra l’altro, un tour teatrale – seguito della serie di successo dei concerti estivi – e una voluminosa doppia raccolta dei suoi successi (“Non abbiam bisogno di parole”) pubblicata la scorsa primavera. Composto da 13 canzoni e dedicato a suo padre, ‘Sono un figlio’ è il ritratto di un artista in stato di grazia, un Ron che racconta se stesso come mai prima. Che ha voglia di condividere col ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – Ron e il suo, la propria e quella del mondo intorno. E’ l’essenza del nuovo albumunin uscita domani, 30 settembre, a distanza di 8 anni dal suo più recente lavoro in studio. Su etichetta ‘Le foglie e il vento’ e distribuzione Sony Music, il disco è parte del progetto artistico per i 50 anni di musica dell’artista, che comprende, tra l’altro, un tour teatrale – seguito della serie di successo dei concerti estivi – e una voluminosa doppia raccolta dei suoi successi (“Non abbiam bisogno di parole”) pubblicata la scorsa primavera. Composto da 13 canzoni e dedicato a suo padre,unè il ritratto di un artista in stato di grazia, un Ron che racconta se stesso come mai prima. Che ha voglia di condividere col ...

CGizzarelli : RT @lebalzin: @Rongreen5 @CGizzarelli @Elements4Beauty Ciao Caro amico Ron Green ?????se non ora quando sarà ?.. 'Il tempo si muove in onde… - RNovaresio : RT @nuovafrontiera: “Vale per ogni storia ben raccontata: per quanto possa essere nota, la fine è sempre una sorpresa.” Su @TuttoLibri - L… - nuovafrontiera : “Vale per ogni storia ben raccontata: per quanto possa essere nota, la fine è sempre una sorpresa.” Su @TuttoLibri… - Lucia_L88 : @Morbilla_ Ron ieri sera che distrugge il suo tappeto e Ron felice con Dora ?? - DGC49740861 : @OrioliPaolo E come concilia il suo essere cattolico ed ultrà della madonna a cui si affida con: 'Ron DeSantis sost… -