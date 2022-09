Roma, Dybala in dubbio per la gara con l'Inter: cosa c'è dietro l'esclusione con l'Argentina (Di giovedì 29 settembre 2022) Paulo Dybala è in dubbio per Inter-Roma, in programma sabato alle 18. Dopo l'esclusione del ct Scaloni nelle due amichevoli dell'Argentina... Leggi su calciomercato (Di giovedì 29 settembre 2022) Pauloè inper, in programma sabato alle 18. Dopo l'del ct Scaloni nelle due amichevoli dell'...

DiMarzio : #SerieA | @OfficialASRoma, #Dybala è pronto per il match contro l'@Inter, nonostante non abbia giocato con l'… - AliprandiJacopo : ?? #Dybala in tribuna anche nella seconda partita giocata ieri dall’Argentina contro la Giamaica. È in volo per Pari… - DiMarzio : #Roma, le ultime su #Pellegrini e #Dybala in vista dell'#Inter - cmdotcom : #Roma, #Dybala in dubbio per la gara con l'#Inter: cosa c'è dietro l'esclusione con l'Argentina - passione_inter : ??Mentre conti le ore che ti separano da Inter-Roma ti arriva una chiamata inaspettata da Dybala, che fai? ?? RIFIUT… -