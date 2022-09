Napoli | malmenate guardie giurate al pronto soccorso del Cto «Spedizione punitiva dai parenti di un paziente»

(Di giovedì 29 settembre 2022) Una vera e propriaall’ospedale Cto di. A denunciare quanto accaduto poche ore fa è l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”: un gruppo di persone sarebbe sceso dalla macchina davanti ildell’ospedale campano malmenando tutte lepresenti e seminando il caso tra i pazienti che aspettavano di esseri visitati in urgenza. «Dalle prime ricostruzioni», scrive l’associazione su Facebook, «sembra che un, il quale aveva già rifiutato il ricovero la notte scorsa, si sia presentato nuovamente stamane alcollinare pretendendo di entrare con priorità». Il racconto continua spiegando come davanti al rifiuto del personale sanitario il ...

ParliamoDiNews : Aggressione al CTO di Napoli: malmenate le guardie giurate #29Settembre #Cronaca #medicina #Napoli - newsdinapoli : Napoli. Un inferno chiamato C.T.O.: malmenate guardie giurate per “spedizione punitiva” #Cronaca - cronachecampane : A Cto 5 guardie giurate malmenate dai parenti di un paziente #cto #Napoli #succedeoggi - NapoliToday : #Cronaca Spedizione punitiva al pronto soccorso: malmenate le guerdie giurate -

'Quello che è successo poche ore orsono al CTO diè davvero terrificante, una vera e proprio 'spedizione punitiva' da parte di un manipolo di delinquenti che messo KO 5 guardie giurate. Dalle ...Da una prima ricostruzione, le due anziane potrebbero essere state. E questo fa propendere per una rapina finita male. ( in aggiornamento ) La newsletter del Corriere del Mezzogiorno Se ...Poche ore orsono al CTO di Napoli c'e' stata una vera e proprio “spedizione punitiva” da parte di un manipolo di delinquenti che messo KO ben 5 guardie giurate ...Chiede di saltare la fila per farsi visitare e dinanzi al rifiuto chiama i rinforzi che malmenano le guardie giurate. Il fatto è accaduto questa mattina al pronto soccorso del CTO di Napoli. A darne n ...