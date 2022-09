Meloni: “Contro la crisi energetica serve una risposta della Ue. Tutti i partiti siano compatti” (Di giovedì 29 settembre 2022) “Di fronte alla sfida epocale della crisi energetica serve una risposta immediata a livello europeo a tutela di imprese e famiglie. Nessuno Stato membro può offrire soluzioni efficaci e a lungo termine da solo in assenza di una strategia comune, neppure quelli che appaiono meno vulnerabili sul piano finanziario”. Lo afferma, in una nota, la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. “Per questo – prosegue la nota della Meloni – l’auspicio è che nel Consiglio Europeo sull’energia di domani, prevalgano buon senso e tempestività. Su questo tema di vitale importanza per l’Italia confido nella compattezza di tutte le forze politiche”. LEGGI ANCHE Meloni al lavoro sul caro energia. E ai cronisti dice: sono ottimista. FdI: "Non ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 settembre 2022) “Di fronte alla sfida epocaleunaimmediata a livello europeo a tutela di imprese e famiglie. Nessuno Stato membro può offrire soluzioni efficaci e a lungo termine da solo in assenza di una strategia comune, neppure quelli che appaiono meno vulnerabili sul piano finanziario”. Lo afferma, in una nota, la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia. “Per questo – prosegue la nota– l’auspicio è che nel Consiglio Europeo sull’energia di domani, prevalgano buon senso e tempestività. Su questo tema di vitale importanza per l’Italia confido nella compattezza di tutte le forze politiche”. LEGGI ANCHEal lavoro sul caro energia. E ai cronisti dice: sono ottimista. FdI: "Non ...

NicolaPorro : ?Toc toc #studenti: ma dove eravate quando ci negavano alcune delle nostre #libertà col #Covid? - CarloCalenda : Mancava il paragone con Hitler del perito agrario che scrive di messe/gastronomia (insieme?) e che ritiene che le d… - SimonaMalpezzi : Com’era quella storia che Meloni non avrebbe attaccato la 194? FdI in Liguria vota contro l’impegno a garantire il… - DavideSottini : RT @Giorgiolaporta: Vedo persone del mondo della #cultura e dello #spettacolo intolleranti e rabbiose che insultano chi ha votato Giorgia #… - shevathas : RT @Rog_2: Il senso dell'articolo è che i FASCISTI di #Repubblica, non trovando niente contro la #Meloni, hanno deciso di diventare ancora… -