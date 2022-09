Maternità anticipata | quando si chiede | durata | indennità

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 29 settembre 2022) Come rire la? La normativa italiana si preoccupa di tutelare i lavoratori di fronte a determinati eventi che possono temporaneamente impedirgli di prestare l’attività manuale e / o intellettuale per la quale sono stati assunti e, per questo motivo, percepire la retribuzione. A questo scopo l’Inps garantisce copertura economica, tra le altre, in occasione delle assenze per malattia e, grazie all’erogazione di un’apposita, di normain busta paga dal datore di lavoro. In occasione delle gravidanze, la tutela dell’Istituto opera per l’intero periodo di astensione obbligatoria della lavoratrice, coincidente con i due mesi precedenti ed i tre successivi al parto.A fronte, tuttavia, di determinate condizioni di salute dell’interessata ...