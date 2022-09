Mascherine, nuova ordinanza: dove sarà obbligatoria per un altro mese (Di giovedì 29 settembre 2022) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l'ordinanza che proroga fino al 31 ottobre l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali... Leggi su europa.today (Di giovedì 29 settembre 2022) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l'che proroga fino al 31 ottobre l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali...

RotaruCris : RT @romatoday: Mascherine, nuova ordinanza in arrivo: dove sarà obbligatoria per un altro mese - maurizio_staff : RT @varesenews: Le mascherine, l’omaggio di Varese a Bruno Arena, la nuova stagione Latitudini nel podcast del 29 settembre - gattorosarosa : RT @romatoday: Mascherine, nuova ordinanza in arrivo: dove sarà obbligatoria per un altro mese - infoitinterno : Mascherine, nuova ordinanza in arrivo: dove sarà obbligatoria per un altro mese - falcions85 : ANTEPRIMA. Avanti un altro torna il 9 gennaio 2023. Già partite le registrazioni delle 92 puntate previste. Pubbli… -