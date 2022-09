Maneskin, nuova canzone (e non solo) in arrivo: il look per The Loneliest incanta i social (Di giovedì 29 settembre 2022) Il fenomeno Maneskin continua. Il gruppo musicale torna su tutte le piattaformi digitali . I Maneskin stanno per lanciare un nuovo singolo intitolato The Loneliest . La canzone del quartetto romano ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 settembre 2022) Il fenomenocontinua. Il gruppo musicale torna su tutte le piattaformi digitali . Istanno per lanciare un nuovo singolo intitolato The. Ladel quartetto romano ...

leggoit : #Maneskin, nuova canzone (e non solo) in arrivo: il look per The Loneliest incanta i social - RadioDueLaghi : Manuel Agnelli, mentore dei Maneskin fin dai tempi di X Factor, pare non stia apprezzando la nuova fase artistica d… - ellepi6 : Sto capendo che la nuova trasgressione è vestirsi da 'ragazzo della porta accanto', i Maneskin ormai sono storia vecchia #XFactor #XF2022 - VanityFairIt : Pronti? Ecco la nuova canzone in uscita il 7 ottobre - SasatoreS : Ah ma il 7 esce la nuova canzone dei Maneskin, attendo molto -