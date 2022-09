Lozano non ha giocato Colombia-Messico per un problema fisico (Di giovedì 29 settembre 2022) È il portale messicano Soy Futbol a riportare l’indiscrezione che fa tremare Spalletti: Hirving Lozano è rimasto in panchina nella sfida della notte scorsa tra Colombia e Messico per un non meglio specificato fastidio alla coscia destra. El Chucky era stato decisivo nella prima sfida delle due amichevoli della sua Nazionale: era stato un suo gol a regalare la vittoria col Perù. Non ha potuto invece dire la sua contro i cafeteros, che hanno battuto i messicani 3 a 2. Il Messico – così si legge su Soy Futbol – non ha rilasciato alcun bollettino medico riferito alle condizioni di Lozano, e questo fa sperare che si tratti di un fatto di poco conto, e che la panchina sia stata solo precauzionale. Peraltro, Spalletti col Torino potrebbe dover rinunciare anche a Politano, che sebbene sembri sulla via del ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 settembre 2022) È il portale messicano Soy Futbol a riportare l’indiscrezione che fa tremare Spalletti: Hirvingè rimasto in panchina nella sfida della notte scorsa traper un non meglio specificato fastidio alla coscia destra. El Chucky era stato decisivo nella prima sfida delle due amichevoli della sua Nazionale: era stato un suo gol a regalare la vittoria col Perù. Non ha potuto invece dire la sua contro i cafeteros, che hanno battuto i messicani 3 a 2. Il– così si legge su Soy Futbol – non ha rilasciato alcun bollettino medico riferito alle condizioni di, e questo fa sperare che si tratti di un fatto di poco conto, e che la panchina sia stata solo precauzionale. Peraltro, Spalletti col Torino potrebbe dover rinunciare anche a Politano, che sebbene sembri sulla via del ...

napolista : Lozano non ha giocato Colombia-Messico per un problema fisico Il Chucky è rimasto in panchina per un fastidio alla… - devilkekko96 : @matteospalletti Non credo all'infortunio di Lozano e Politano dovrebbe farcela anche se io non lo rischierei. Dett… - ROI05841958 : Senza creare allarmismi, perché non conosciamo ancora l’entità dell’infortunio, ma quant’è da Napoli avere out, in… - IgnazioGrazioso : @1926_cri no, non è falsa. Ma Lozano non ha nulla. - MatteoSorrenti : #Politano potrebbe recuperare in extremis ma non andrebbe rischiato. #Lozano non ha giocato con la Colombia per un… -