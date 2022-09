LIVE Sinner-Borges 0-0, ATP Sofia 2022 in DIRETTA: si parte tra pochi minuti! (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:59 L’azzurro è imbattuto nel torneo di Sofia, avendo partecipato solo alle ultime due edizioni, e avendole vinte entrambe. Virtualmente Sinner è sceso al n.12 del ranking, e per tenere anche la prossima settimana il la top-10 deve vincere il torneo e sperare che lo statunitense Taylor Fritz non vinca il torneo di Seoul. 16:57 Jannik dunque esordisce contro il portoghese nella sua difesa al titolo conquistato l’anno scorso. Non ci sono precedenti tra i due giocatori. In palio un posto nei quarti di finale, contro il vincente di Vukic-Verdasco, ultima partita in programma oggi. 16:55 Altra sorpresa nel tabellone a Sofia, dopo che ieri sera è caduta la testa di serie n.3 del seeding, oggi pomeriggio è stato sconfitto lo spagnolo Carreno-Busta, ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:59 L’azzurro è imbattuto nel torneo di, avendocipato solo alle ultime due edizioni, e avendole vinte entrambe. Virtualmenteè sceso al n.12 del ranking, e per tenere anche la prossima settimana il la top-10 deve vincere il torneo e sperare che lo statunitense Taylor Fritz non vinca il torneo di Seoul. 16:57 Jannik dunque esordisce contro il portoghese nella sua difesa al titolo conquistato l’anno scorso. Non ci sono precedenti tra i due giocatori. In palio un posto nei quarti di finale, contro il vincente di Vukic-Verdasco, ultima partita in programma oggi. 16:55 Altra sorpresa nel tabellone a, dopo che ieri sera è caduta la testa di serie n.3 del seeding, oggi pomeriggio è stato sconfitto lo spagnolo Carreno-Busta, ...

SuperTennisTv : Giornata da non perdere su #SuperTennisTV?? ?12:00 Kovinic ?? Paolini a seg. Sonego ?? Rune a seg. Huesler ?? Carreno B… - Paolo18030138 : RT @FiorinoLuca: Ci siamo! Live su @SuperTennisTv per Sinner ???? vs Borges ???? - FiorinoLuca : Ci siamo! Live su @SuperTennisTv per Sinner ???? vs Borges ???? - zazoomblog : Rune ferma la corsa di Sonego. Oggi parte Sinner (live in tv) - #ferma #corsa #Sonego. #parte #Sinner - zazoomblog : Rune ferma la corsa di Sonego. Oggi parte Sinner (live in tv) - #ferma #corsa #Sonego. #parte #Sinner -