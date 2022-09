LIVE Coppa Agostoni 2022 in DIRETTA | In 4 continuano in fuga | il gruppo va quasi a 7 minuti

(Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST 13.00 I 4 FUGGITIVI: Diego Sevilla (Eolo-Kometa Cycling Team), Johan Meens (ProTeam Bingoal Pauwels Sauces WB), Michael Belleri (Biesse-Carrera) e Anders Foldager (Biesse-Carrera). 12.56 Il ritardo delcresce ancora: ora è 6’50”. 12.53 I corridori passando da Carate Brianza. 12.4750 km sono andati in archivio in questa. 12.43 Tira e molla fra i fuggitivi e il. 12.37 Ilora prova a organizzarsi: l’EF EasyPost va in testa. 12.33 Media della prima ora di gara: 42,5 km/h. 12.29 I fuggitivi ora vanno oltre i 5. 12.25 Si prosegue, a breve potremmo identificare la media di gara: il ritmo comunque sembra molto sostenuto. 12.20 Fase tutta da ...

OA Sport

L'azzurro è reduce dalla fase a gironi dellaDavis, dove il suo bilancio è stato una vittoria ... SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI Sinner e Borges scenderanno in ...Prosegue il ricco programma di incontri anche per ladi Turchia e Russia . PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTASU CALCIOMAGAZINE: QUALIFICAZIONE WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE 14:30 Roma - Sparta ... LIVE Coppa Agostoni 2022 in DIRETTA: In 4 continuano in fuga, il gruppo è sempre a 5 minuti Sinner e Borges si affrontano negli ottavi di finale del torneo di tennis di Sofia: info partita, diretta tv e streaming gratis ...Oggi dalle ore 11.00 la Lega Basket Serie A, presso la Biblioteca Sala Borsa “Piazza Coperta”, in Piazza del Nettuno 3 a Bologna, presenta la Serie A ...