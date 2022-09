La scelta di canzone “vietata” della donna fa rabbrividire tutti – poco dopo si diffonde la pelle d’oca (Di giovedì 29 settembre 2022) Ammiro davvero coloro che seguono i loro sogni. Non importa ciò che dicono gli altri, loro vogliono provarci e dare tutto, indipendentemente dal risultato. Però ci sono anche delle regole non scritte. Scegliere grandi cantanti come Whitney Houston probabilmente è qualcosa che in pochi consiglierebbero ad altri di fare prima della loro prima audizione. Ci vuole tanto coraggio per osare farlo nonostante ciò che tutti gli altri pensano. Ma è esattamente ciò che ha fatto Glennis Grace. Quando ha dovuto affrontare i giudici sul palco di “Britain’s Got Talent” ha scelto in grande e ha puntato tutto. Aveva tutto da perdere, ma ciò che ha guadagnato non aveva prezzo. Nonostante talent show proprio come “Britain’s Got Talent” vadano in onda ormai da anni, continuano sempre a comparire nuove stelle. È facile pensare che al mondo ci ... Leggi su it.newsner (Di giovedì 29 settembre 2022) Ammiro davvero coloro che seguono i loro sogni. Non importa ciò che dicono gli altri, loro vogliono provarci e dare tutto, indipendentemente dal risultato. Però ci sono anche delle regole non scritte. Scegliere grandi cantanti come Whitney Houston probabilmente è qualcosa che in pochi consiglierebbero ad altri di fare primaloro prima audizione. Ci vuole tanto coraggio per osare farlo nonostante ciò chegli altri pensano. Ma è esattamente ciò che ha fatto Glennis Grace. Quando ha dovuto affrontare i giudici sul palco di “Britain’s Got Talent” ha scelto in grande e ha puntato tutto. Aveva tutto da perdere, ma ciò che ha guadagnato non aveva prezzo. Nonostante talent show proprio come “Britain’s Got Talent” vadano in onda ormai da anni, continuano sempre a comparire nuove stelle. È facile pensare che al mondo ci ...

