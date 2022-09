ilGiornale.it

Sono le ultime dichiarazioni - fuori dal mondo e in pieno delirio di onnipotenza - rilasciate in un evento streaming del proprietario del Napoli, Aurelio De. Non contento della, ...... è finito nel mirino del club londinese, che ha appena annunciato con tanto di: Scamacca , ... cifra che si avvicina molto ai 40 milioni chiesti da Deper la cessione. Rimane da ... La 'gaffe' di De Laurentiis: fotografato con un Samsung a fianco di Tim Cook Settembre 2022 a a a Piccola gaffe per Antonella Clerici. La conduttrice di È sempre mezzogiorno è incappata in uno scivolone. Tutto è accaduto nella puntata di… Leggi ...