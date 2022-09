Inter | senti Longhi | Ero scettico su Acerbi Merita la titolarità anche se può creare

stefystidy : @it_inter Senti prendi e scendi in campo e lega quello che dovrebbe giocare al tuo posto è il numero 5 - news24_inter : #Inter, senti #Sconcerti: «Rispetto a Zhang Moratti ha vinto senza debiti» - news24_inter : #Kopron, senti Vergani: «Un onore l’accordo con l’#Inter» - sportli26181512 : Inter, senti Modric: 'L'infortunio di Brozovic ci ha sconvolto': Luka Modric, centrocampista del Real Madrid. ha co… -

Inter News 24

... oggi allenatore dell'Adana , a La Gazzetta dello Sport ha commentato l'inizio di stagione del calcio italiano, soffermandosi anche sull'Atalanta : 'Non immaginavo Juve epotessero avere questi ...Commenta per primo Luka Modric, centrocampista del Real Madrid . ha commentato l'infortunio di Marcelo Brozovic, centrocampista dell': 'Con l'Austria siamo entrati molto bene in partita andando in vantaggio, ma gli avversari hanno pareggiato subito e ci è capitato l'infortunio di Brozovi, che ci ha sconvolto molto': Inter, senti Sconcerti: «Rispetto a Zhang Moratti ha vinto senza debiti» La riflessione del sindaco di Milano sugli esiti elettorali e sugli sviluppi del centrosinistra. Poi l'allarme: «FdI vuole colpire i diritti, vigileremo» ...Inter-Roma, mancano tre giorni alla sfida del San Siro e Jose Mourinho sarebbe alle prese con il grande dubbio su Paulo Dybala.