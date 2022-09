Imma Tataranni 2: cambio di programma per la fiction (Di giovedì 29 settembre 2022) La fiction di Rai 1 “Imma Tataranni 2” è tornata in onda sulla rete con le ultime puntate della seconda stagione ma, è previsto un cambio di programmazione. Per quanto riguarda lo scorso anno, la Rai aveva deciso di trasmettere solo i primi quattro episodi della serie, in modo tale da posticipare gli altri quattro episodi per l’autunno del 2022. A quanto pare, però, questa volta per la fiction è prevista una programmazione “standard”. La fiction di “Imma Tataranni 2” è andata in onda su Rai 1 con due puntate alla settimana che sono state trasmesse rispettivamente il 27 e il 29 settembre. Questa scelta di programmazione ha avuto un riscontro positivo per gli spettatori, che adesso sono molto curiosi ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 29 settembre 2022) Ladi Rai 1 “2” è tornata in onda sulla rete con le ultime puntate della seconda stagione ma, è previsto undizione. Per quanto riguarda lo scorso anno, la Rai aveva deciso di trasmettere solo i primi quattro episodi della serie, in modo tale da posticipare gli altri quattro episodi per l’autunno del 2022. A quanto pare, però, questa volta per laè prevista unazione “standard”. Ladi “2” è andata in onda su Rai 1 con due puntate alla settimana che sono state trasmesse rispettivamente il 27 e il 29 settembre. Questa scelta dizione ha avuto un riscontro positivo per gli spettatori, che adesso sono molto curiosi ...

