Il Milan aspetta Maignan: ecco quando potrebbe tornare (Di giovedì 29 settembre 2022) Mike Maignan è fermo ai box per infortunio: il Milan lo aspetta e potrebbe riaverlo a disposizione per la sfida con il Monza Mike Maignan, che si è infortunato al polpaccio in nazionale, ha proseguito ieri le sue terapie a Milanello, mentre i rossoneri lo aspettano per il suo ritorno in campo. Come riportato da Tuttosport, l'obiettivo è di riaverlo a disposizione per il match casalingo del 22 ottobre contro il Monza. L'articolo proviene da Calcio News 24.

