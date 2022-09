“Ho sette moglie e ognuna prende il reddito di cittadinanza”: il caso dello sceicco fa discutere (Di giovedì 29 settembre 2022) “Lo sceicco del reddito di cittadinanza”. Così è stato definito l’uomo che si è vantato in un bar di percepire ben sette Rdc. Il caso, però, fa discutere sui social. Entra in un bar e dice di avere 8 redditi di cittadinanza Il protagonista della vicenda a dir poco inverosimile vive a Martina Franca in Puglia ed è di nazionalità marocchina. Il caso è scoppiato dopo alcune dichiarazioni dell’uomo nella trasmissione “Ti posso offrire un caffè”, in onda su Puglia Press TV. A raccontarla è stato il dott. Antonio Pepe, coordinatore della Puglia dell’Associazione Autunomi e Partire Iva, che l’avrebbe appresa direttamente dallo “sceicco del Rdc”. prende i soldi da tutte le mogli Essendo marocchino e avendo dunque ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 settembre 2022) “Lodeldi”. Così è stato definito l’uomo che si è vantato in un bar di percepire benRdc. Il, però, fasui social. Entra in un bar e dice di avere 8 redditi diIl protagonista della vicenda a dir poco inverosimile vive a Martina Franca in Puglia ed è di nazionalità marocchina. Ilè scoppiato dopo alcune dichiarazioni dell’uomo nella trasmissione “Ti posso offrire un caffè”, in onda su Puglia Press TV. A raccontarla è stato il dott. Antonio Pepe, coordinatore della Puglia dell’Associazione Autunomi e Partire Iva, che l’avrebbe appresa direttamente dallo “del Rdc”.i soldi da tutte le mogli Essendo marocchino e avendo dunque ...

