Grande lutto per Anna Tatangelo | Da tempo combatteva contro una grave malattia (Di giovedì 29 settembre 2022) Terribile lutto per Anna Tatangelo, se n'è andata dopo una lunghissima malattia la mamma che aveva solo 67 anni. Le aveva dedicato una canzone che dimostrava quanto amore provasse per lei, un legame indissolubile, di ferro e che niente e nessuno poteva spezzare. Anna Tatangelo era profondamente legata a Palmira, la sua mamma. "Mamma tu per me sei la più bellaSei più bella di una stellaSei solo tu che dai calore e tanto amoreRegalandomi il tuo solePer far luce nel mio cuorePerché sei tu che fai più bella la mia vitaMezza ancora sconosciutaCome vorrei sempre più averti quiVicino a me, solo per me" Recita il ritornello della canzone "La più bella", pensata proprio per la sua mamma che da tempo combatteva contro una ...

