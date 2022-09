Gf Vip 7, un Vippone confessa: “Sono fluido!” (Di giovedì 29 settembre 2022) Questa settima edizione del Grande Fratello Vip sta già togliendo fuori dal cilindro… ehm dalle quattro mura della Casa di Cinecittà diverse rivelazioni, alcune anche inaspettate. Nelle ultime ore molti internauti hanno notato l’interesse di Antonella Fiordelisi nei confronti di Edoardo Donnamaria. Un interesse che sembrerebbe essere ricambiato. La Vippona ha anche ammesso di essere gelosa delle attenzioni che Giaele De Donà sta rivolgendo allo speaker radiofonico. Avremo la prima relazione ufficiale del Gf Vip 7? Ancora è presto dirlo, fatto sta che nel corso di una chiacchierata con Alberto De Pisis, Edoardo ha anche ammesso di essere fluido. Come hanno riportato i colleghi di Biccy.it, i due coinquilini stavano giocando, quando Donnamaria ha provato a mettere un piede in faccia ad Alberto: Non fingere che ti facciano schifo i miei piedi, perché che hanno? Forse ... Leggi su isaechia (Di giovedì 29 settembre 2022) Questa settima edizione del Grande Fratello Vip sta già togliendo fuori dal cilindro… ehm dalle quattro mura della Casa di Cinecittà diverse rivelazioni, alcune anche inaspettate. Nelle ultime ore molti internauti hanno notato l’interesse di Antonella Fiordelisi nei confronti di Edoardo Donnamaria. Un interesse che sembrerebbe essere ricambiato. La Vippona ha anche ammesso di essere gelosa delle attenzioni che Giaele De Donà sta rivolgendo allo speaker radiofonico. Avremo la prima relazione ufficiale del Gf Vip 7? Ancora è presto dirlo, fatto sta che nel corso di una chiacchierata con Alberto De Pisis, Edoardo ha anche ammesso di essere fluido. Come hanno riportato i colleghi di Biccy.it, i due coinquilini stavano giocando, quando Donnamaria ha provato a mettere un piede in faccia ad Alberto: Non fingere che ti facciano schifo i miei piedi, perché che hanno? Forse ...

IsaeChia : #gfvip7, un Vippone confessa: 'Sono fluido!' Non lo aveva mai dichiarato prima, ma ora l'ha svelato in Casa - IsaeChia : #gfvip7, Antonella Fiordelisi dichiara di provare interesse per un Vippone: ecco di chi si tratta La sua intesa co… - tuttopuntotv : Adriana Volpe torna al GF Vip 7: sorpresa a un vippone e scintille con Sonia #gfvip #gfvip7 #adrianavolpe… - Reality_House : Il sondaggio di #RealityHouse ?? Vota il tuo vippone preferito fra i sei al televoto ???? - 361_magazine : Subito dopo pranzo si è verificata questo pomeriggio una lite al Grande Fratello Vip 7: toni accessi tra Giaele De… -