Gas, Cingolani: "Serve il price cap ma i prezzi non torneranno mai al livello di un anno fa"

I prezzi del gas "non torneranno al livello di un anno e mezzo fa (…) questo deve essere chiaro". Lo ha sottolineato Roberto Cingolani, invocando un tetto europeo ai prezzi "almeno per evitare certi picchi inaccettabili". In un'intervista a La Stampa, il ministro della Transizione energetica si è soffermato sulle trattative in corso a livello europeo per porre un freno alla corsa del gas e, in futuro, riformare i meccanismi che regolano il mercato energetico. "Il problema è che la borsa del gas di Amsterdam proprio non funziona: il Ttf non riflette assolutamente la situazione del mercato e le quotazioni sono assolutamente innaturali", ha detto Cingolani, mentre l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ha confermato ...

