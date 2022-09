F1, GP Singapore 2022: orari prove libere, programma, tv, streaming 30 settembre (Di giovedì 29 settembre 2022) Il weekend di Marina Bay si apre domani con la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Singapore 2022, valido come diciassettesimo e sestultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Primo match point iridato dell’anno per Max Verstappen, che con una combinazione molto complessa potrebbe laurearsi aritmeticamente Campione del Mondo già domenica con cinque gare d’anticipo. Questo scenario però è quasi impossibile e l’olandese della Red Bull dovrà attendere quasi sicuramente il weekend successivo a Suzuka per festeggiare il secondo titolo di seguito. anche se nel frattempo cercherà di prolungare la sua striscia aperta di cinque successi consecutivi. Ferrari e Mercedes proveranno a mettergli i bastoni tra le ruote su un tracciato che potrebbe favorire un livellamento delle ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) Il weekend di Marina Bay si apre domani con la prima giornata didel Gran Premio di, valido come diciassettesimo e sestultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Primo match point iridato dell’anno per Max Verstappen, che con una combinazione molto complessa potrebbe laurearsi aritmeticamente Campione del Mondo già domenica con cinque gare d’anticipo. Questo scenario però è quasi impossibile e l’olandese della Red Bull dovrà attendere quasi sicuramente il weekend successivo a Suzuka per festeggiare il secondo titolo di seguito. anche se nel frattempo cercherà di prolungare la sua striscia aperta di cinque successi consecutivi. Ferrari e Mercedesranno a mettergli i bastoni tra le ruote su un tracciato che potrebbe favorire un livellamento delle ...

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: La F1 riparte dal Gp di Singapore: le speranze Ferrari, le caratteristiche del circuito e la pioggia in arrivo https:/… - michelemerlino : Singapore, il GP dei campioni - fuoripistanet : Il circus riparte da Singapore, dopo due stagioni passate in una sorta di inferno dantesco, la Ferrari torna dove t… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: La F1 riparte dal Gp di Singapore: le speranze Ferrari, le caratteristiche del circuito e la pioggia in arrivo https:/… - notiziasportiva : #SingaporeGP, istruzioni per l’uso -