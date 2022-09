«È per Zaniolo il messaggio di Mancini sui comportamenti sbagliati?» (Di giovedì 29 settembre 2022) L’hanno pensato tutti, il Corriere della Sera – nell’edizione romana – l’ha scritto. Ovviamente è un interrogativo: sono per Zaniolo le parole che Mancini di ieri al Social Football Summit? Il ct ha parlato di alcuni calciatori che hanno avuto comportamenti sbagliati, e ha fatto pensare che si riferisse proprio all’attaccante della Roma e a Mattia Zaccagni, di cui si vocifera di motivi disciplinari che starebbero alla base dell’esclusione dall’ultima lista dei convocati di Mancini. Fa discutere, invece, l’intervento del c.t. azzurro Roberto Mancini al social Football Summit 2022: «Capisco i ragazzi, si puo? sbagliare. Lo dico sempre e per questo le porte della Nazionale sono aperte a tutti, anche a chi in questo momento ha avuto un com- portamento non giusto. Basta chiedere scusa ai ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 settembre 2022) L’hanno pensato tutti, il Corriere della Sera – nell’edizione romana – l’ha scritto. Ovviamente è un interrogativo: sono perle parole chedi ieri al Social Football Summit? Il ct ha parlato di alcuni calciatori che hanno avuto, e ha fatto pensare che si riferisse proprio all’attaccante della Roma e a Mattia Zaccagni, di cui si vocifera di motivi disciplinari che starebbero alla base dell’esclusione dall’ultima lista dei convocati di. Fa discutere, invece, l’intervento del c.t. azzurro Robertoal social Football Summit 2022: «Capisco i ragazzi, si puo? sbagliare. Lo dico sempre e per questo le porte della Nazionale sono aperte a tutti, anche a chi in questo momento ha avuto un com- portamento non giusto. Basta chiedere scusa ai ...

napolista : «È per #Zaniolo il messaggio di #Mancini sui comportamenti sbagliati?» Se lo chiede l’edizione romana del Corriere… - AnStorti : @lucatwi @kaiserrossii Infatti per me dovete sperare che zaniolo si svegli sotto porta - RMia2022 : @f_patania sei un grande ... Ci mancava questo articoletto di gossip con alta percentuale di cose che sono alla luc… - asromaliveit1 : ?? Secondo il Corriere dello Sport, l'incontro tra Pinto e Vigorelli, per discutere il rinnovo di #Zaniolo, potrebbe… - siamo_la_Roma : ?? #Zaniolo a caccia del primo gol stagionale ?? Vuole prendersi la rivincita con l'#Inter che non ha creduto in lui… -