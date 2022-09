Covid, tornano ad aumentare i contagi: balzo del +34% in una settimana (Di giovedì 29 settembre 2022) Nell’ultima settimana i nuovi contagi da Covid sono aumentati del 34%. Lo rileva il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, relativo alla settimana 21-27 settembre. A crescere non sono solo i nuovi positivi ma anche i ricoveri ordinari, che segnano un + 4,5%. Continuano a calare, invece, le terapie intensive (-14,7%) e i decessi (-8,1%). «Dopo il modesto incremento registrato la scorsa settimana assistiamo a un balzo di nuovi casi settimanali – spiega Nino Cartabellotta, presidente Gimbe – Da poco meno di 108 mila sfiorano ora quota 161 mila, con una media mobile a 7 giorni di quasi 23 mila al giorno». Il balzo dei nuovi contagi riguarda, chi più e chi meno, tutte le regioni. Si va dalla Sicilia, che registra un +5,9%, al ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 settembre 2022) Nell’ultimai nuovidasono aumentati del 34%. Lo rileva il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe, relativo alla21-27 settembre. A crescere non sono solo i nuovi positivi ma anche i ricoveri ordinari, che segnano un + 4,5%. Continuano a calare, invece, le terapie intensive (-14,7%) e i decessi (-8,1%). «Dopo il modesto incremento registrato la scorsaassistiamo a undi nuovi casili – spiega Nino Cartabellotta, presidente Gimbe – Da poco meno di 108 mila sfiorano ora quota 161 mila, con una media mobile a 7 giorni di quasi 23 mila al giorno». Ildei nuoviriguarda, chi più e chi meno, tutte le regioni. Si va dalla Sicilia, che registra un +5,9%, al ...

