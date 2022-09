Coppa Agostoni 2022: Valverde beffato dalla sorpresa Sjoerd Bax. Terzo Andrea Piccolo (Di giovedì 29 settembre 2022) Viene fuori il nome a sorpresa nella 75ma edizione della Coppa Agostoni – Giro delle Brianze: sul traguardo di Lissone a vincere è infatti il neerlandese Sjoerd Bax (Alpecin-Deceuninck), fino ad ora una vita nelle Continental, alla prima annata nel World Tour e ovviamente al primo successo di lusso da professionista. Quattro i fuggitivi della prima ora: Diego Sevilla (Eolo-Kometa Cycling Team), Johan Meens (ProTeam Bingoal Pauwels Sauces WB), Michael Belleri (Biesse-Carrera) e Anders Foldager (Biesse-Carrera). Il drappello al comando ha preso un margine importante, di oltre 8? sul plotone che, come di consueto, è andato a rimontare a mano a mano. A circa 50 chilometri dall’arrivo il plotone ha alzato l’andatura, andando a raggiungere gli attaccanti. Diversi movimenti nel gruppo dei migliori, con un Davide Formolo (UAE ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) Viene fuori il nome anella 75ma edizione della– Giro delle Brianze: sul traguardo di Lissone a vincere è infatti il neerlandeseBax (Alpecin-Deceuninck), fino ad ora una vita nelle Continental, alla prima annata nel World Tour e ovviamente al primo successo di lusso da professionista. Quattro i fuggitivi della prima ora: Diego Sevilla (Eolo-Kometa Cycling Team), Johan Meens (ProTeam Bingoal Pauwels Sauces WB), Michael Belleri (Biesse-Carrera) e Anders Foldager (Biesse-Carrera). Il drappello al comando ha preso un margine importante, di oltre 8? sul plotone che, come di consueto, è andato a rimontare a mano a mano. A circa 50 chilometri dall’arrivo il plotone ha alzato l’andatura, andando a raggiungere gli attaccanti. Diversi movimenti nel gruppo dei migliori, con un Davide Formolo (UAE ...

